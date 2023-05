Projeto São José: Há seis anos tirando crianças das ruas e promovendo oportunidades

Poços de Caldas, MG – O Projeto São José, coordenado pelo professor Rubens Gustavo Rodrigues, mais conhecido como Tuta, tem se destacado há seis anos consecutivos ao oferecer uma oportunidade única para crianças e jovens da comunidade do bairro São José. A iniciativa visa tirar esses jovens das ruas e proporcionar-lhes atividades esportivas como meio de desenvolvimento pessoal. As aulas acontecem todos os dias da semana (segundas, terças, quartas quintas e sextas-feiras), das 18h às 20h, e já contam com aproximadamente 40 alunos engajados.

“Temos recebido um grande número de crianças no projeto, e isso é muito gratificante. O bairro São José há tempos necessitava de uma iniciativa como essa, considerando seu alto índice de envolvimento com drogas”, comentou entusiasmado Tuta, responsável pelas aulas de futebol ministradas aos alunos do projeto.

O Projeto São José busca oferecer uma alternativa segura e saudável para que as crianças e jovens ocupem seu tempo livre, afastando-se dos perigos das ruas. Além do apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, o projeto conta também com o patrocínio do resort Valter World, que tem se engajado nessa iniciativa ao longo dos últimos seis anos.

O principal objetivo da iniciativa é proporcionar um ambiente propício para a convivência e o aprendizado das crianças do bairro, afastando-as do perigo das drogas e dos riscos inerentes à vida nas ruas. Sob a liderança do ex-jogador de futebol Tuta, o projeto é dividido em duas turmas, uma destinada às crianças mais jovens e outra para os adolescentes, visando atender às necessidades específicas de cada faixa etária.

O trabalho desenvolvido pelo projeto São José tem se mostrado fundamental para o crescimento e desenvolvimento desses jovens, oferecendo-lhes uma oportunidade única de crescimento, aprendizado e destaque. Ao longo dos anos, o projeto tem colhido resultados significativos, com algumas crianças se destacando e sendo selecionadas para representar o bairro em campeonatos locais, evidenciando não apenas suas habilidades esportivas, mas também seu potencial quando devidamente apoiadas e incentivadas.

Com o apoio do resort Valter World, o projeto São José se tornou uma referência na região, recebendo o reconhecimento tanto da comunidade quanto das instituições locais. A cada ano, a iniciativa se fortalece, ampliando suas atividades e alcançando um número maior de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

O Projeto São José é um exemplo inspirador de como é possível transformar vidas por meio do esporte, da cultura e da educação. Com um trabalho constante e dedicado, a equipe responsável pelo projeto tem contribuído para um futuro melhor no bairro São José, mostrando às crianças e jovens que existem alternativas positivas e promissoras, mesmo diante das adversidades encontradas nas ruas.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com