Minas tem 1,62 milhão de beneficiários do Bolsa Família em maio

Brasília, DF – Minas Gerais é o terceiro estado do Sudeste com maior número de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família em maio. O estado conta neste mês com 1,62 milhão de famílias contempladas, superado por São Paulo (2,57 milhões) e Rio de Janeiro (1,82 milhão). O total de recursos transferidos pelo Governo Federal aos mineiros neste mês é de R$ 1,09 bilhão e chega às 853 cidades.



O valor médio do benefício é de R$ 674,61. Os pagamentos têm início nesta quinta-feira, 18/5, para beneficiários com o final 1 no Número de Identificação Social (NIS). O calendário de repasses segue até dia 31.



Do total destinado ao estado, R$ 108,76 milhões são reservados ao pagamento do Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$ 150 a cada criança de zero a seis anos na composição familiar dos beneficiários. Em Minas, são 725.069 crianças nessa faixa etária que serão contempladas neste mês..



A capital Belo Horizonte (com 130.085 famílias), seguida pelas cidades de Contagem (45.644), Betim (41.452), Ribeirão das Neves (31.354) e Uberlândia (28.852) são as cinco com maior número de beneficiárias do programa em maio no estado.