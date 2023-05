Polícia Militar realiza prisão de autor após roubo e recupera material

Poços de Caldas, MG – Neste domingo (21), às 07h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia através do telefone de emergência 190, relatando um roubo ocorrido próximo à Igreja São Benedito. Diante da gravidade do caso, as equipes policiais prontamente se mobilizaram para iniciar uma operação com o objetivo de identificar e capturar o autor do crime.

Após minuciosas investigações, os militares lograram êxito em identificar o suspeito responsável pelo ato criminoso. Diversas operações foram desencadeadas nas imediações visando localizá-lo. Durante as diligências, os policiais abordaram um indivíduo em um terreno baldio, onde encontraram em sua posse uma quantia de R$276,00, além de algumas porções de crack e o celular pertencente à vítima. Prosseguindo nas buscas, o autor do roubo foi localizado e preso em um terreno próximo, onde estava consumindo crack.

Diante dos fatos, ambos os envolvidos foram detidos. O autor do roubo foi identificado como C.L.A.S., masculino, 28 anos, enquanto o outro indivíduo, responsável pelo tráfico de drogas, foi identificado como R.D.V., masculino, 26 anos.

Os materiais apreendidos durante a ação policial incluíam 03 pedras de crack, 01 pedra bruta de crack, 01 aparelho celular recuperado e R$276,00 em dinheiro apreendido.