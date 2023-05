Tráfico de Drogas desmantelado pela Polícia Militar

Poços de Caldas, MG – Uma ação coordenada das forças de segurança resultou na prisão de suspeitos envolvidos com tráfico de drogas na cidade. O incidente ocorreu na Rua Oswaldo Cruz, no dia 21 de maio de 2023.

A operação contou com a participação de diferentes equipes da Polícia Militar, cada uma desempenhando um papel fundamental na ação. O Tático Móvel, com o Sargento Alexandre e o Cabo Márcio Henrique, o GEPMOR, com os Sargentos Gomes e Franco, a ROCCA, com o Sargento Martins, os Cabos Cleiton e Goulart, além do cão policial Ranger, e o VP 31574, com os Sargentos Nathália e Corrêa. Sob o comando do Tenente Filipe e com a colaboração do Cabo Silvana da CPU, as equipes se uniram para combater o tráfico de drogas na região.

Após receberem vários DDU’s (Denúncia, Dicas e Urgências) relatando atividades ilícitas de tráfico de drogas nas proximidades da Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Santa Rita, as equipes agiram rapidamente para intervir e prender os envolvidos no crime.

O resultado da ação foi a prisão de um indivíduo identificado como W.A. Além disso, um menor, identificado como C.E.N.B, foi apreendido. Com os suspeitos, foram encontradas 38 pedras de crack, dois tabletes de maconha e a quantia de R$ 782,00 em dinheiro, que possivelmente era proveniente do tráfico de entorpecentes.