Fotos dos leitores: obra de contenção dos gabiões no leito do ribeirão

Poços de Caldas, MG – O leitor Fábio Terra recentemente compartilhou conosco uma foto das obras de contenção dos gabiões no ribeirão, localizados na Avenida Mansur Frayha. Essa obra desempenha um papel crucial na segurança das encostas do ribeirão e na prevenção de enchentes.

As obras de contenção dos gabiões são uma medida importante para proteger a área ribeirinha e minimizar os riscos associados às enchentes. Os gabiões, que consistem em estruturas de malha metálica preenchidas com pedras, têm a capacidade de reforçar as margens do rio e evitar o seu transbordamento durante períodos de chuvas intensas.

Além de proporcionar maior segurança às encostas do ribeirão, essa iniciativa também visa garantir a proteção das áreas adjacentes. As enchentes podem causar danos significativos às propriedades, à infraestrutura urbana e até mesmo à vida das pessoas. Portanto, investir em obras de contenção é fundamental para reduzir esses impactos negativos.

A imagem enviada por Fábio Terra demonstra o progresso dessas obras, evidenciando o compromisso das autoridades locais com a implementação de soluções de engenharia como os gabiões que é um passo significativo para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores, bem como a preservação do meio ambiente.