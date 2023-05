Governo de Minas inicia diagnóstico da produção da cachaça mineira

Belo Horizonte, MG – O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), lança, nesta segunda-feira (22/5), formulário para o levantamento do perfil e diagnóstico da produção da cachaça no estado.



O questionário eletrônico é direcionado exclusivamente aos empreendimentos registrados e as respostas vão direcionar a elaboração de políticas públicas para o setor.



O formulário está disponível no site da Seapa e abrange números relativos ao empreendimento, ao cultivo da cana-de-açúcar, à produção e à comercialização.



São informações fundamentais para se conhecer o perfil do setor, mas que ainda não foram reunidas em base única e precisam ser atualizadas.



“Com a aplicação das questões, poderemos conhecer mais profundamente a cadeia produtiva e direcionar ações de promoção e valorização do produto. Por exemplo, será possível obter dados mais precisos sobre o volume de produção e empregos gerados pelo segmento”, explica a diretora de Comercialização e Mercados da Seapa, Jaqueline de Fátima Santos.



Ações de fomento



O processo tradicional de fabricação da cachaça em alambique é declarado como patrimônio cultural pela lei estadual 16.788 de 11/1/2007. O número alto de estabelecimentos demonstra a relevância socioeconômica e cultural da atividade no estado. Entretanto, o número de estabelecimentos mineiros regularizados junto ao Ministério da Agricultura é de 353 cachaçarias.



Ainda assim, Minas é o estado com o maior número de cachaçarias legalizadas do país. “A legalização é importante, pois o produtor passa a ter acesso a mercados que remuneram melhor o seu produto”, reforça a diretora da Seapa.

Foto: Diego Vargas