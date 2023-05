MEI completa 15 anos com mais de 1,6 milhão de formalizados em Minas

Belo Horizonte, MG – Mais de 15 milhões de brasileiros saíram da informalidade nos últimos 15 anos, graças à Lei Complementar 128, que criou a figura jurídica do Microempreendedor Individual (MEI), em julho de 2008. Em Minas Gerais, os MEI representam 64% das empresas formais e 70,5% dos pequenos negócios optantes pelo Simples Nacional. O estado ocupa o terceiro lugar no acumulado de formalizações no país, com 1,6 milhão de MEI, de acordo com dados da Receita Federal.

Para analisar os desafios enfrentados por esses empreendedores e os motivos que os levaram a formalização, além de outras informações relevantes sobre a realidade desses negócios, o Sebrae Minas realizou a Pesquisa Perfil dos MEI em Minas Gerais, com 584 microempreendedores individuais em todo o estado, entre os dias 21 de abril a 1º de maio de deste ano.

“Um dos objetivos deste estudo foi o de avaliar a evolução desses empreendedores e a importância desse modelo de formalização, responsável pelo maior fenômeno de inclusão produtiva registrado no Brasil ao abranger milhões de pessoas no mercado formal”, afirma o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

A maioria dos entrevistados da pesquisa eram homens (64%), tinham entre 31 e 50 anos (64%) e com Ensino Superior (40%). Questionados sobre os motivos que os levaram a se tornar MEI, o desejo de ser um empreendedor e ter a oportunidade de dar início ao negócio (29%), flexibilidade, independência e autonomia (19%) e as vantagens de ser MEI em relação a de ser contratado por uma empresa (19%) foram as principais motivações apontadas.

Em se tratando das vantagens da formalização, as mais citadas pelos entrevistados foram: vender mais por emitir nota fiscal (52%), maior acesso a crédito (40%) e melhores condições de compras com os fornecedores (37%).