Prefeito sanciona lei que denomina Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas

Poços de Caldas, MG – O prefeito Sérgio Azevedo sancionou nesta segunda-feira (22) a lei que denomina o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas/ CAPS AD, como “Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas CAPS AD Dona Margarida Pereira Goulart.

O presente projeto de lei foi proposto pelo vereador, Flávio Togni Lima e Silva, e visa conceder denominação oficial a uma importante unidade de saúde do município, com o nome de uma figura especial do trabalho voluntário em Poços de Caldas.

Um legado de doação e de amor ao próximo: assim pode ser definida a vida da Dona Margarida que, dentre tantas iniciativas, fundou a Chácara Santa Clara, que hoje é uma instituição credenciada pelo SUS para o atendimento de dependentes químicos em Poços de Caldas. Além do acolhimento e cuidado com os dependentes químicos, Dona Margarida também trabalhou pelas crianças, pelos idosos, pelas pessoas em situação de rua e com transtornos mentais.

Dona Margarida faleceu em 01 de abril de 2021, cumpriu sua missão de 94 anos, fez diferença na vida de milhares, na história de nossa cidade e estará para sempre no coração de todos nós que tivemos o privilégio de conhecer e testemunhar sua obra de filantropia e caridade.

O vereador, Flávio Togni Lima e Silva, ressalta o apoio dos colegas. “Tendo em vista inclusive o sesquicentenário de Poços de Caldas, quando celebramos os 150 anos de Poços de Caldas e todos os cidadãos e cidadãs que ajudaram a construir nossa história. Preservar nossa memória é herança fundamental para o nosso futuro e pela qual devemos trabalhar, também enquanto legisladores.”

Para Eli Silva Goulart , neto da Dona Margarida uma homenagem muito merecida. “Ela dedicou a vida ao serviço voluntário e agora todo seu legado fica registrado na memória dos poços caldenses.”

CAPS AD DONA MARGARIDA PEREIRA GOULART

O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras drogas (CAPS AD) é um serviço destinado ao cuidado de crianças, adolescentes e adultos com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

Ele oferece tratamento a todos que tenham algum prejuízo devido ao uso de substâncias psicoativas (SPA’s), ou seja, substâncias que alterem o funcionamento normal do cérebro e possam trazer consequências orgânicas, psicológicas, familiares, jurídicas e demais transtornos para a vida social do indivíduo.

Dessa maneira, o CAPS AD se apresenta como uma alternativa para o tratamento de pessoas com dependência química, que antes tinham apenas na internação uma possibilidade de terem o seu sofrimento acolhido e tratado.

Para o atendimento é solicitado o Cartão do SUS, identidade e CPF para ser aberto o prontuário de quem venha usar desse serviço, para registro de sua evolução conforme as propostas sejam feitas e ele se engaje no tratamento. Assim, quando ocorrer esta busca esse indivíduo será acolhido e por intermédio desse acolhimento serão oferecidas propostas de atendimentos dentro do CAPS, bem como ele pode ser encaminhado para outros serviços conforme houver a necessidade.

Vale ressaltar que para o oferecimento desse cuidado em saúde, contamos com uma equipe multiprofissional, composta por: uma terapeuta ocupacional (referência técnica), três psicólogos, dois psiquiatras, uma assistente social, uma enfermeira, duas técnicas em enfermagem, além da equipe administrativa e de limpeza. Essa diversidade de profissionais na equipe, se deve então, para que o usuário seja contemplado conforme a complexidade que a sua necessidade requeira.

SERVIÇO

O CAPS AD funciona de segunda a sexta,

das 08h às 18h.

Informações

Endereço: Rua Paraíba, 200 – Centro –

Poços de Caldas-MG

Telefones: (35)

3697-2249