Secretaria de saúde lança programa para facilitar a comunicação com a população

Poços de Caldas, MG – A secretaria de saúde lançou nesta segunda-feira (22), o programa “Alô Saúde”, que visa facilitar a comunicação entre a população e a secretaria de saúde.

O programa terá número de telefone e WhatsApp que estarão disponíveis para a população de segunda a sexta, das 08h às 18h. A população poderá mandar elogios, sugestões, reclamações e tirar dúvidas sobre procedimentos.

O secretário de saúde, Thiago Mariano ressaltou as contribuições do novo serviço para a população poços-caldense. “Desde que assumi a secretaria estamos trabalhado para melhorar a comunicação entre a secretaria e a população. Este programa será o meio oficial para essa demanda. Isso mostra que o nosso principal objetivo é a satisfação do usuário do SUS e a resolução dos questionamentos.”

A jornalista e assessora de comunicação da secretaria de saúde, Marcela Garcia explica a necessidade deste programa. “Muitas das vezes as pessoas recorrem as redes sociais para elogiar, reclamar ou solicitar informações da secretaria de saúde, pensando nisso criamos um canal de comunicação direto com população de Poços, onde as todos poderão esclarecer dúvidas com pessoas capacitadas para realizar um atendimento de forma humanizada e com uma escuta qualificada.”

No setor também estará inserido também a Ouvidoria da Saúde. As pessoas podem entrar em contato pelo Whatsapp: (35) 3114-8127 ou pelos telefones 0800 283 0324 ou (35) 3697 – 5959.