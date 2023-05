Simulado orienta moradores do Jardim Kennedy II para autossalvamento

Poços de Caldas, MG – Cerca de 140 pessoas participaram do simulado de emergência promovido pela Alcoa Poços de Caldas, na manhã do último sábado, 20 de maio, em parceria com a Defesa Civil e demais órgãos de segurança, que orientou sobre as medidas de segurança a serem adotadas em caso de um rompimento hipotético de uma de suas barragens.

Moradores da parte baixa do bairro Jardim Kennedy II, que estão dentro da Zona de Autossalvamento (ZAS), mapeada por estudos técnicos da mineradora, saíram de suas casas ao toque da sirene, às 9h, e seguiram placas orientativas de rota de fuga até três pontos de encontro – Ponto 1: Área de Lazer Jardim Kennedy; Ponto 2: próximo ao Parque Ecológico e Ponto 3: próximo ao Mini Distrito Industrial, onde receberam orientações sobre o treinamento.

O exercício, que durou cerca de uma hora e meia, faz parte do Plano de Ação de Emergência (PAE, exigência legal e obrigatória para garantir a segurança de colaboradores e também das comunidades em caso de acidentes. A Alcoa aproveitou o contato com a população para reforçar que o monitoramento das suas Áreas de Resíduos de Bauxita (ARBs) é constante e que todas estão seguras e fora dos níveis de alerta ou emergência. Na oportunidade, os moradores também puderam atualizar cadastros e responder a uma pesquisa de satisfação sobre o Simulado.

“Todas as nossas barragens são seguras. O monitoramento é diário, com equipamentos de alta tecnologia e mantido mesmo depois da reabilitação da área com o retorno da fauna e flora”, afirmou Fabio Martins, diretor de Operações da Alcoa. “Com este exercício preventivo, demonstramos aos moradores que a preocupação com as pessoas vem sempre em primeiro lugar. Compartilhamos com transparência o quanto os nossos procedimentos em relação à segurança são confiáveis”.

Mauro Barbosa Filho, coordenador da Defesa Civil local, também elogiou a organização e a realização do simulado. “O simulado foi positivo. Todos os órgãos envolvidos, como Corpo de Bombeiros, as polícias (Militar, Ambiental, Rodoviária Estadual e Rodoviária Federal, 6ª BRAVE), SAMU, Guarda Municipal e agentes de trânsito atenderam ao chamado dentro do tempo esperado. Essa experiência foi de grande valia junto à comunidade”, disse.

A cuidadora Luciana da Silva, considerou o treinamento importante. “Achei o simulado bem preparado, o que me deixou mais tranquila. Se algo acontecer, já sei o que preciso fazer e como estaremos bem respaldados”.

A analista de suporte Camila de Aguiar Felipe, de 30 anos, também avaliou o exercício positivamente. “O ponto de encontro estava dentro do esperado, com ambulância e o Corpo de Bombeiros presente. Achei que foi bom e me sinto mais preparada para uma situação de emergência”, afirmou.

A comunidade foi pré-cadastrada e convidada a participar do simulado a partir de uma intensiva comunicação, com entrega de material informativo porta a porta, avisos em carros de som e também por meio de um seminário realizado no dia 16 de maio, na Associação Bem-Viver. Já a preparação técnica do exercício, com definição e repasse de todas as funções, foi realizada em um Simulado de Mesa, no dia 17 de maio, com a presença de todos os órgãos envolvidos.

Ao final do simulado, equipe da Alcoa e representantes de todos os órgãos de segurança envolvidos reuniram-se na Escola Municipal Pedro Afonso Junqueira, considerado o Centro de Controle de Operações (CCO), para fechamento e análise crítica do treinamento, que foi muito bem avaliado pelas autoridades.

A Alcoa reforça que adota os mais avançados controles, em conformidade com a legislação vigente e também com a política global da empresa, para garantir a segurança da população de maneira efetiva e sustentável.

Sobre a Alcoa

Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade é hoje o polo tecnológico da companhia, com foco em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Focada na produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a companhia destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Não por acaso em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco. A tecnologia aplicada neste equipamento é referência para a indústria do alumínio internacionalmente, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.