Andradas recebe viatura da Patrulha Escolar que reforça segurança em escolas da cidade

Andradas, MG – A cidade de Andradas recebeu na segunda-feira (23) uma importante contribuição para a segurança nas escolas locais. Por meio de uma emenda parlamentar do Deputado Rodrigo Lopes, uma nova viatura da Patrulha Escolar foi distribuída para atuar no município. O Comandante do 29º Batalhão da Polícia Militar esteve presente durante a cerimônia, juntamente com o Deputado, recebendo oficialmente o veículo em nome da instituição.

A Patrulha Escolar desempenha um papel fundamental na promoção da segurança e bem-estar dos estudantes, professores e funcionários das instituições de ensino. Sua presença contribui para a prevenção de crimes, combate à violência e atendimento de ocorrências que possam ocorrer nas redondezas das escolas.

A iniciativa do Deputado Rodrigo Lopes e a presença do Comandante do 29º BPM demonstram o comprometimento com a segurança pública e com o fortalecimento do ambiente escolar em Andradas. Através dessa emenda parlamentar, foi possível viabilizar os recursos necessários para a aquisição da viatura, que será utilizada especificamente nas ações da Patrulha Escolar.

A nova viatura proporcionará maior agilidade e eficiência no atendimento às demandas das escolas de Andradas. Com equipamentos e tecnologia de ponta, o veículo está apto a enfrentar os desafios da segurança nas áreas escolares, garantindo a tranquilidade dos alunos e colaboradores.