Campanha Leia Mulheres Negras indica Ana Maria Gonçalves

Poços de Caldas, MG – Dentro da campanha “Leia Mulheres Negras”, que tem como objetivo valorizar as escritoras negras de todo o mundo, o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas indica Ana Maria Gonçalves. Nascida em Minas Gerais em 1970, Ana Maria Gonçalves se formou em Publicidade e residiu em São Paulo por 13 anos, até descobrir uma veia ficcionista durante uma viagem a Bahia. Ao longo de sua estadia no local, a autora passou a se dedicar integralmente à literatura e ao multifacetado universo da disseminação cultural africana nas Américas.

Em 2006, Ana Maria Gonçalves publicou o livro “Um Defeito de Cor”. O romance se trata de uma saga emocionante que narra a história de Kehinde, uma africana que é capturada e escravizada e sua jornada épica através do Brasil colonial em busca de seu filho perdido. Você já pensou a potência que é um romance narrado em primeira pessoa por uma mulher preta em pleno período escravocrata no Brasil? É importante destacar que “Um Defeito de Cor” contém cenas e descrições de violência, opressão e abuso devido à sua temática histórica, por isso é recomendado para leitores que estejam preparados para lidar com esses conteúdos mais intensos e que estão interessados em aprender mais sobre a história do Brasil em narrativas que abordam questões sociais e raciais profundas.

“Um Defeito de Cor”, detalhado romance épico que explora temas de identidade, resistência e as duras realidades da escravidão, está disponível para empréstimo na Biblioteca Municipal Centenário, no Espaço Cultural da Urca.

Em Poços de Caldas, todas as terças-feiras o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das Bibliotecas Públicas no Instagram, divulga uma sugestão de autora. No município, 22 escritoras negras integram a lista. Serão apresentadas obras de autoras como Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, por exemplo.