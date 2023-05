Dia da Indústria 2023 será realizado nesta quinta-feira, 25 de maio no Minascentro em BH

Belo Horizonte, MG – A Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) celebra nesta quinta-feira, 25 de maio, no Minascentro, em Belo Horizonte, o Dia da Indústria de 2023. A solenidade tem o objetivo de reconhecer os empresários que, com empreendedorismo, persistência e visão de futuro, colaboram de forma decisiva para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.

Na ocasião, estarão presentes Flávio Roscoe, presidente da FIEMG, autoridades convidadas, e empresários do setor produtivo. Na cerimônia, René Wakil Júnior, vice-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) e presidente da Citerol Comércio e Indústria de Tecidos Roupas S.A, será homenageado com a Comenda Ordem do Mérito da CNI. Já Aroldo Teodoro Campos, diretor presidente do Grupo Ematex, presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis de Malha de Minas Gerais (Sindimalhas-MG) e membro do conselho da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), receberá o título de Industrial do Ano 2023.

MÉRITO INDUSTRIAL 2023

“Neste ano, temos a grata satisfação de ver reconhecido entre os Industriais do Ano um dos nossos colegas, Carlos Alonso Parreira, diretor do Jornal Diário Regional Folha da Manhã, de Passos, vice-presidente do Sindijori, receberá a comenda Mérito Industrial 2023”, destaca o presidente do Sindijori MG, Rodrigo Silva Fernandes. Natural de Passos, o jornalista formou-se em Comunicação Social, em Brasília, em 1979. Trabalhou como correspondente na Rádio Guaíba, no Grupo RBS e na Rádio Nacional. Fundou os jornais Vale do Rio Grande e Folha da Manhã. Também criou a Lemos Parreira Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, que implementou, em Capitólio/ MG, numa área de 145 mil m2 o primeiro resort do lago de Furnas.

Carlos Alonso Parreira, diretor do Jornal Diário Regional Folha da Manhã, de Passos

Serviço:

Dia da Indústria 2023

Data: 25/05 – Horário: 20h

Local: Minascentro – Avenida Augusto de Lima, 785, Centro

Belo Horizonte – MG

Fonte: Assessoria do Sindijori MG