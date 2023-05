Gaviãozinhos do Sul: um projeto aberto à comunidade

Poços de Caldas, MG – Lucas César Rodrigues é um dos líderes do projeto Gaviãozinhos do Sul, projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia que tem se destacado por sua abertura à comunidade local. O projeto, que busca trabalhar o desenvolvimento cultural, esportivo e cristão, acolhe crianças de seis a nove anos, independentemente de sua afiliação religiosa.

Com o intuito de oferecer um diferencial na vida das crianças, o projeto se reúne a cada quinze dias aos domingos,no ginásio Miguel Zanetti, proporcionando atividades lúdicas e esportivas. O foco principal é proporcionar às crianças uma experiência de aprendizado enriquecedora, sobretudo nos domingos, nos quais ocorrem as principais atividades do clube.

O projeto, apesar de ser uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem se mostrado aberto a todos. Atualmente, cerca de setenta por cento das crianças participantes não possuem vínculo com a igreja. Esse acolhimento tem fortalecido a criação de uma rede familiar de apoio, promovendo conversas e visitas para melhor compreender o contexto familiar das crianças e oferecer suporte, caso necessário.

Para participar, basta ter entre seis e nove anos de idade e realizar uma inscrição. Os pais são convidados a fazer um contato inicial com os organizadores para receber informações detalhadas sobre o projeto, uma vez que a participação ativa e o apoio dos pais são essenciais para o bom funcionamento do clube. O projeto possui um calendário anual, com atividades ao ar livre e exercícios que podem ser feitos em casa e trazidos para as reuniões.

Para facilitar o contato, os interessados podem encontrar mais informações sobre o clube Gaviãozinhos do Sul no Instagram, através do perfil “Gaviãozinhos do Sul”, ou entrar em contato pelo WhatsApp, através do número 35-99181-5951. Ao entrar em contato, os organizadores retornam prontamente, explicando os próximos passos e tirando eventuais dúvidas.

O projeto Gaviãozinhos do Sul tem se destacado como uma iniciativa que promove valores como disciplina, respeito e educação, ao mesmo tempo em que oferece diversão e aprendizado diferenciados para crianças da comunidade. A abertura a todos, independentemente de sua religião, torna o clube um espaço inclusivo, contribuindo para o fortalecimento dos laços familiares e para o desenvolvimento integral das crianças participantes.

