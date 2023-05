Motoclube de Poços de Caldas troca agasalhos por cachorro-quente

Poços de Caldas, MG – Os integrantes do Motoclube Diávolos estão promovendo o evento MOTODOG SOLIDÁRIO, a ser realizado no próximo sábado (27), onde serão arrecadados agasalhos e cobertores. O maior diferencial da ação social é que os donativos poderão ser trocados por cachorros-quentes e os lanches serão entregues na casa do doador, bem como o donativo será recolhido na entrega. Dessa forma, para ajudar, não será preciso sair de casa.

Os agasalhos e cobertores arrecadados serão doados para a assistência social do município, bem como para entidades beneficentes, ajudar os que mais precisam a enfrentar o frio durante o inverno. Segundo os organizadores, são mais de 20 pessoas ajudando na organização, que conta também com o apoio de empresários da cidade. “Todos os membros do motoclube estão envolvidos e, também, alguns amigos vieram ajudar. Fora a ajuda em dinheiro de empresários, que abraçaram a causa e estão custeando os lanches e a gasolina para as entregas.” – esclarece, animado, Douglas Gonçalves, presidente do Diávolos e que, no meio motociclista, é conhecido como Dimitri.

Ainda segundo o presidente do grupo, serão aceitos todo os tipos de agasalho, luvas e toucas que possam ajudar a aquecer quem precisa, mas um item em especial é o mais relevante. “Falamos com diversas instituições e o que mais falta são os agasalhos infantis, então é o que estamos reforçando para conseguir doações.” – pontua, Dimitri.

A ação ocorrerá exclusivamente por meio de serviço de entrega. Parte dos membros do próprio Motoclube será responsável por fazer as entregas dos pedidos. Os participantes devem fazer suas reservas com antecedência através do link bit.ly/motodog ou podem solicitar no próprio dia do evento. No dia do Motodog Solidário, os pedidos poderão ser feitos pelo WhatsApp, através do número (35) 9 1003-1151. É importante ressaltar que as quantidades são limitadas.

Quem tiver interesse de ajudar ou patrocinar a ação, pode entrar em contato com o Motoclube por meio do e-mail fernandadbmi@gmail.com ou pela página oficial do clube no Instagram @diavolosmcbrasil.

Sobre o Motoclube:

O Motoclube Diávolos é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao motociclismo e ao apoio às causas sociais na região. Composto por entusiastas de duas rodas, o clube busca promover eventos e ações solidárias que beneficiem a comunidade local.