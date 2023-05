Operação Antiexplosão é realizada pela Polícia Militar Rodoviária de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar Rodoviária (CPRv) em conjunto com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRV), 18ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária (CIA PM RV) e 1° Pelotão de Polícia Militar Rodoviária (1⁰ GPRv) de Poços de Caldas, deflagraram uma operação de prevenção de explosões em caixas eletrônicos. A ação, que ocorreu em cumprimento à Ordem de Serviço da CPRv, teve como objetivo reforçar a segurança e prevenir possíveis ataques a agências bancárias na região.

Durante a operação, foi realizado um policiamento ostensivo de trânsito nas rodovias BR 146, LMG 880 e MGC 267, abrangendo também a área urbana dos municípios de Cabo Verde, Botelhos, Bandeira do Sul e Campestre. O intuito era coibir ações criminosas e garantir a tranquilidade da população. Felizmente, a operação transcorreu sem alterações, não havendo registro de incidentes ou tentativas de ataques.

A equipe responsável pela operação foi composta por diferentes viaturas da Polícia Militar Rodoviária. A VP PRv 30498 foi ocupada pelos Sargentos Del Aguila e Roosevelt, enquanto a VP 32932, responsável pela área de Botelhos, contou com a presença do Sargento Adriano e do Soldado Dos Anjos. A VP 28518, responsável pelas regiões de Bandeira do Sul e Campestre, teve o Cabo Santos e o Soldado Diogo em sua composição. Já a VP de Cabo Verde contou com a atuação do Sargento Moraes.

A ação demonstra o compromisso da Polícia Militar Rodoviária em zelar pela segurança da população e combater a criminalidade, especialmente no que se refere aos crimes envolvendo explosões de caixas eletrônicos. A presença ostensiva das forças policiais nas rodovias e áreas urbanas tem sido uma estratégia eficiente para prevenir ações delituosas e garantir a tranquilidade dos cidadãos.

A Polícia Militar Rodoviária reafirma seu compromisso em manter a ordem e a segurança em Poços de Caldas e região, trabalhando de forma incansável para proteger a população e coibir a prática de crimes. A realização de operações como essa reforça a importância do trabalho integrado entre as forças policiais e o empenho em garantir a paz e a tranquilidade dos cidadãos.