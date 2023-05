PIB do agronegócio de Minas Gerais alcança R$ 205 bi em 2022

Belo Horizonte, MG – O governador Romeu Zema, participou, nesta terça-feira (23/5), do detalhamento dos resultados obtidos do Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio mineiro em 2022. Os dados foram apresentados pela Fundação João Pinheiro (FJP), em evento realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg).



Em 2022, o PIB do agronegócio mineiro registrou variação de 6,3% no volume produzido, atingindo a maior participação no total do PIB do estado observada na série histórica produzida pela FJP para o período 2010-2022. Com o desempenho positivo, o montante alcançado no ano passado somou R$ 205 bilhões, valor que representa 22,2% do PIB total do estado, estimado em R$ 924,7 bilhões.



“Os resultados indicam que, hoje, temos mais pessoas trabalhando. O agronegócio mineiro está de parabéns”, disse o governador, que também elencou grandes conquistas nessa área. “Nosso estado está livre de febre aftosa, um avanço enorme, que significa menos custos para o pecuarista. Também batemos recorde com venda de sacas de café, conquistamos concursos de queijo no exterior e temos um número espetacular, que é a evolução nas exportações. Então, são vários avanços que já aconteceram e continuarão acontecendo”, ressaltou.



O presidente da Faemg, Antônio de Salvo, elogiou a agricultura de Minas, e seu modelo para o mundo. “A agricultura e a agropecuária mineiras hoje podem ser consideradas de ponta, mundialmente conhecidas, feitas de forma sustentável nos diversos produtos que temos em Minas Gerais”, disse. “Estamos crescendo sem desmatar, tirando os estados do bioma amazônico. Minas Gerais é o estado que mais preserva: são 37% das áreas preservadas e grande parte disso é um passivo dentro da fazenda dos produtores”, completou.