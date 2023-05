Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta terça-feira, 23

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta terça-feira, 23, é de céu claro sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 10 graus.

Minas Gerais

Nesta terça-feira, 23, persiste a condição de estabilidade do tempo e temperatura amena em Minas Gerais, em virtude da presença do ar frio. A umidade que chega do mar deixa o céu com maior cobertura de nuvens sobre a faixa leste do estado, mas não há previsão de chuva.

Céu parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer no Sul / Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca à tarde no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba.