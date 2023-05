Programa de patrocínio esportivo aprova 112 projetos em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Comissão Municipal de Patrocínio – Projetos Esportivos divulgou o resultado dos projetos aprovados conforme o edital de chamada pública 002/2023 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Ao todo, foram aprovados 112 projetos, divididos nas seguintes categorias: produção e realização de eventos e transmissões, campeonatos esportivos, provas ou jogos; atendimento de crianças, jovens, adultos e idosos, com atividades relacionadas à prática esportiva, atividade física, lazer ou com o esporte em geral; produção de pesquisa, levantamento de dados relacionados a ações esportivas; atendimento a projetos esportivos/educacionais; e incentivo/valorização de atletas de competição.

Há projetos voltados a públicos de várias faixas etárias em diversas modalidades. A lista completa está disponível no Diário Oficial do Município desta terça (23) e está disponível aqui, a partir da página 10. O documento inclui a relação de projetos desclassificados e prazo para recurso.

O valor de investimento do Programa de Patrocínio Esportivos soma quase R$ 1,5 milhão. Segundo o secretário municipal de Esportes, Fernando Santos, “Poços investe cada vez mais no esporte. Esse patrocínio é importante para o esporte se expandir na cidade e também fora, uma vez que há atletas que representam o município em outros estados”.