Vôlei da Caldense vence rodada tripla de forma brilhante em São João da Boa Vista

Poços de Caldas, MG – No último final de semana as categorias Sub-14, Sub-15 e Sub-17 do vôlei feminino da Caldense viajaram para São João da Boa Vista-SP para disputarem uma rodada tripla contra as atletas da Esportiva Sanjoanense. As jogadoras da Veterana mostraram sua superioridade dentro de quadra e venceram todas as partidas do dia.

As três categorias estavam em um dia inspirado e conseguiram colocar em prática tudo que vinham treinando neste início de ano. Com a ótima performance demonstrada dentro de quadra, as atletas da Caldense não perderam um set sequer durante todo o sábado, e todas as vitórias vieram pelo placar de 3 a 0.

“Isso mostra a grandeza das nossas três equipes, além de provar que estamos no páreo para brigar com todas equipes da nossa chave”, disse Thomaz, o técnico das categorias, exaltando o desempenho de suas atletas e demonstrando otimismo para o resultado das competições.