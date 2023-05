2º Concurso de Desenho e Poesia dos Bombeiros recebe trabalhos até 31/5

Poços de Caldas, MG – Segue até o dia 31 de maio o prazo para recebimento de trabalhos para o 2º Concurso de Desenho e Poesia da Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar, destinado a alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental matriculados nos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Poços de Caldas.

O concurso será realizado em duas modalidades, com duas categorias cada. Na modalidade desenho, podem participar os alunos do 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental (Categoria 1) e turmas de 4º e 5º ano do EF (Categoria 2). Já a modalidade Poesia é voltada para alunos de 6º e 7º Ano (Categoria 1) e 8º e 9º Ano (Categoria 2).

O concurso é realizado em duas etapas. Na primeira, as unidades de ensino devem selecionar no máximo 3 desenhos e 3 poesias de cada turma e protocolar os trabalhos na Secretaria Municipal de Educação até o dia 31 de maio.

O objetivo é fazer com que os estudantes conheçam os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais à sociedade, promovendo a cultura de prevenção de incêndios e acidentes junto ao público infantojuvenil. O tema deve envolver qualquer atividade do Corpo de Bombeiros nas áreas de busca, salvamento, resgate, prevenção de acidentes, por meio de recursos humanos e logísticos como aeronaves, viaturas, embarcações, cães, drones, etc.

Os trabalhos premiados serão apresentados em solenidade no dia 5 de julho. Além de certificados e troféus, os autores dos três melhores trabalhos em cada modalidade realizarão uma visita às dependências da 1ª Cia Independente de Bombeiros Militar de Poços de Caldas. Dúvidas ou informações: 3697-2363 ou 98871-0939.