Agente de trânsito é agredido em abordagem na Rua Assis Figueiredo

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta quarta-feira, dia 24, ocorreu um incidente de agressão a um agente de trânsito do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Poços de Caldas, resultando na prisão de duas mulheres. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o agente de trânsito estava realizando uma patrulha na Rua Assis Figueiredo, no Centro da cidade, quando notou uma moto em situação irregular, ocupada por duas mulheres. O veículo apresentava diversas irregularidades, como falta de seta, retrovisor e um escapamento adulterado. Além disso, o licenciamento da moto estava vencido e havia um acúmulo de R$ 6 mil em multas.

Quando o guincho chegou para remover a moto, as duas mulheres tentaram recuperar o veículo e escapar do local. No entanto, o agente de trânsito segurou a chave, o que resultou em um ataque por parte das ocupantes da moto contra ele. Pouco tempo depois, outras viaturas chegaram ao local para apoiar a ocorrência, resultando na prisão das duas mulheres. A moto foi finalmente removida e levada ao pátio credenciado.

Esse incidente destaca a importância do trabalho dos agentes de trânsito na fiscalização e aplicação das leis de trânsito. Eles desempenham um papel fundamental na segurança viária e no cumprimento das normas estabelecidas. A atuação dos agentes de trânsito contribui para a manutenção da ordem e para a prevenção de infrações e acidentes nas vias públicas. No entanto, é preocupante ver casos de agressões contra esses profissionais, que estão apenas fazendo seu trabalho para garantir a segurança de todos.

É fundamental que a sociedade reconheça a importância do trabalho dos agentes de trânsito e apoie suas ações. Casos de agressão como esse devem ser repudiados, e é responsabilidade das autoridades competentes tomar as medidas cabíveis para garantir a segurança e a integridade desses profissionais durante o exercício de suas funções.

Fonte: Secretaria de Comunicação Pref. Poços de Caldas

Foto: Rede Social