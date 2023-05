Atleta do Projeto Atletismo Poços de Caldas, conquista o título na Bandeira Run

Poços de Caldas, MG – No último domingo, dia 21 de maio de 2023, a cidade de Bandeira do Sul sediou a 1ª Corrida Bandeira Run, e o Projeto Atletismo Poços de Caldas – “Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo” marcou presença com o estudante/atleta Júlio Cesar Nadalete Nogueira.

“O desempenho do nosso aluno foi impressionante, pois ele conquistou o título de Campeão Geral da Corrida na Categoria Masculina . Essa vitória é o resultado de seu esforço nos treinamentos diários e de sua dedicação em competições regionais e estaduais tanto em nosso estado quanto em São Paulo”, disse o treinador Sidnei Carlos De Parolis.

Júlio tem se destacado cada vez mais, mostrando um progresso significativo em sua performance. Sua vitória na 1ª Corrida Bandeira Run é mais um marco em sua carreira promissora, comprovando seu potencial como atleta de destaque.

“O Projeto Atletismo Poços de Caldas se orgulha de ter Júlio Cesar Nadalete Nogueira como representante e parabeniza-o por sua conquista na corrida em Bandeira do Sul. Essa vitória é fruto de seu empenho e talento, e esperamos ver seu sucesso continuando a crescer nas próximas competições”, finalizou Sidnei.