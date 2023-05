Flipoços 2023 faz doações de livros para as bibliotecas públicas de Poços

Poços de Caldas, MG – Pela 18ª vez o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas realiza a doação de livros arrecadados durante a programação para o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas. A entrega dos exemplares foi realizada na manhã desta terça-feira (23), na Biblioteca Centenário.

O Festival aconteceu de 3 a 7 de maio, em formato mais enxuto, com cinco dias de atividades, mas não deixou de fazer uma arrecadação de livros, cumprindo assim seu papel de promover a incentivar a leitura e, mais que isso, realizar esta significativa doação para o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas.

Este ano, foram arrecadados 400 livros doados que serão distribuídos para as cinco bibliotecas que compõem o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas. Como uma das ações sociais efetivas do Festival, a campanha “Doe um Livro” é a mais tradicional. “Ao longo desses 18 anos, mais de 40 mil títulos foram doados não só para bibliotecas públicas e entidades de Poços, como para outras pequenas cidades e escolas rurais. A doação de livros é um momento importante para nós, pois sela todo um imenso trabalho em prol da população de Poços, promovendo o incentivo à leitura. Nosso compromisso é formar novos leitores”, enfatiza Gisele Ferreira, curadora do Festival.

A coordenadora das Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas, Raissa de Melo, destaca a relevância da parceria. “Agrademos ao Flipoços 2023 pela doação dos 400 exemplares, que serão incorporados ao nosso acervo. Mais uma vez, o festival encerra seu ciclo de fomento à leitura e à literatura com a entrega dos livros que, agora, poderão chegar a mais pessoas”, ressalta.

O Flipoços contou com 95 atividades, incluindo o Circuito Pegada Literária e atividades de parceiros como a Sicredi, A Recreativa e o Sesc em Minas. Foram em torno de 73 convidados entre autores e outros profissionais. Apesar do festival nesta edição ter passado por uma reestruturação e ter sido desmembrado da Feira, o público não deixou de participar e prestigiar a programação, além de doar livros.

Outra parceria importante no Flipoços 2023 foi novamente o Camões Brasília, que resultou na vinda da autora residente portuguesa Judite Canha Fernandes que passou uma semana em Poços. Ela terá como missão produzir um texto inédito que será publicado no Brasil e em Portugal. Fato semelhante aconteceu este ano referente ao autor residente de 2022, Afonso Reis Cabral, cujo texto foi veiculado com exclusividade pela Revista Piauí na edição de abril.

Em 2024, a GSC Eventos lança a Bienal do Livro do Sul de Minas, que vai acontecer de 27 de abril a 05 de maio, com uma diferenciada programação cultural que será construída junto com editoras, livreiros e entidades do mercado editorial nacional. A Bienal vai ser realizada em espaço aberto, no centro da cidade, próximo a grandes e lindas praças da cidade, que serão ocupadas pelos expositores da Feira, com novas oportunidades, novos parceiros e muitas novidades, proporcionando mais acessibilidade a toda população.

