Globo Repórter desta sexta-feira (26) exibe gravações feitas na PUC Minas Poços

Poços de Caldas, MG – A PUC Minas Poços de Caldas foi uma das locações onde foram realizadas gravações da edição do Globo Repórter que vai ao ar nesta sexta-feira, 26 de maio. A equipe do programa, comandado pela jornalista Sandra Annenberg, esteve no Campus em fevereiro deste ano para registrar atividades realizadas em sala de aula e entrevistar a Profª. Drª. Kátia Maria Pacheco Saraiva, do Curso de Psicologia. Ao longo de sua trajetória acadêmica, a docente tem se dedicado a trabalhar questões ligadas à intergeracionalidade, pauta da produção televisiva nesta semana.

Sandra Annenberg e Profª. Kátia

Uma das razões pelas quais a professora foi convidada a contribuir com o programa diz respeito à sua atuação em iniciativas da Universidade que articulam conceitos relacionados ao tema e promovem a convivência entre pessoas de idades variadas. Alguns exemplos são o IntergerAÇÃO e o Sacudindo A Memória, projeto de extensão coordenado pela docente, dedicado a investigar como as vivências relatadas por pessoas idosas contribuem para a construção de relações com os mais jovens. As ações desenvolvidas por meio do projeto deram origem ao livro Sacudindo A Memória: Tempos de Tessituras Intergeracionais, publicado pela Portal Edições.

Profª. Kátia (centro) com equipe do Globo Repórter

O conteúdo produzido pela equipe do Globo Repórter no Campus inclui, além da entrevista com a professora Kátia, registros de aulas com turmas formadas por pessoas de diferentes gerações. Os participantes contribuíram com depoimentos sobre os vínculos estabelecidos com os colegas e a superação das diferenças na rotina compartilhada por indivíduos com trajetórias tão diversas.

O Globo Repórter é um dos principais produtos jornalísticos da Globo, com projeção nacional e internacional. Um dos objetivos da edição, de acordo com materiais de divulgação que passaram a circular nesta semana, é combater o preconceito definido como etarismo ou idadismo, projetando histórias inspiradoras de convivência entre pessoas de diversas faixas etárias – entre elas, uma protagonizada por um egresso do Curso de Psicologia do Campus que integrou o Sacudindo A Memória. Parte do conteúdo foi ambientada em pontos importantes da paisagem urbana de Poços de Caldas, como a praça Pedro Sanches.

A exibição do programa está prevista para as 22h25 desta sexta-feira, logo após a novela Terra e Paixão.



Fonte: Assessoria de Imprensa PUC Minas

Fotos: Fernanda Garcia