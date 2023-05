Polícia Roviária Militar atende acidente com ferido próximo a Campestre

Poços de Caldas, MG – No dia 23 de maio, por volta das 18h50min, a Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária, foi acionada para atender a um sinistro de trânsito ocorrido no km 481 da MGC 267, na cidade de Campestre/MG.

Segundo relato do condutor do veículo M.BENZ, de cor verde, identificado como U.R, sexo masculino e 42 anos, ele seguia no sentido Machado para Campestre quando o veículo CHEVROLET/CRUIZE, de cor branca, conduzido por D.A.F, sexo masculino e 36 anos, que trafegava no sentido oposto, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com seu veículo.

Como resultado do acidente, uma vítima grave foi registrada, sendo o condutor do veículo CHEVROLET/CRUIZE, que foi encaminhado inconsciente para o Pronto Socorro de Campestre e posteriormente transferido para a cidade de Alfenas.

O veículo M.BENZ, que estava devidamente licenciado e cujo condutor não sofreu ferimentos, foi liberado para ele. Já o veículo CHEVROLET/CRUIZE foi removido para o pátio credenciadol.

O condutor do veículo M.BENZ realizou o teste do etilômetro, apresentando resultado de 0,00mg/l, descartando assim o consumo de álcool.

Uma equipe de perícia compareceu ao local e, após realizar os procedimentos necessários, o tráfego de veículos foi restabelecido normalmente.

Equipe envolvida no atendimento: