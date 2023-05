Previsão do tempo para Poços de Caldas nesta quarta-feira, 24

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 24, é de céu claro sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 11 graus.

Minas Gerais

Nesta quarta-feira, 24, a circulação marítima contribui para um incremento de nebulosidade em toda a faixa leste e centro do estado de Minas Gerais e pode, inclusive, até ocorrer chuvisco ou chuva leve, especialmente, na divisa dos estados de MG e ES. Por outro lado, o ar mais seco deixa o tempo estável com sol entre nuvens nas demais regiões mineiras.

Céu nublado a parcialmente nublado com chuvisco no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Céu nublado a parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.