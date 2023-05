Semana mundial do brincar é realizada em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – O Núcleo do Brincar IMRValle com o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas e ACIA( Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas), realiza a Semana Mundial do Brincar com o tema: “A Paz se Cultiva Brincando”, visando desenvolver a solidariedade e a ajuda mútua, além de inspirar a socialização afetiva, o gosto pela atividade em interação com o outro, com a arte, cultura e natureza, desenvolvendo sentido e sensibilidade que, atualmente, são descartados pelas exigências nas rotinas diárias, em todas as idades.

O evento começa nesta terça-feira-feira (23) e segue até domingo (28), com uma programação dinâmica, divertida e totalmente gratuita.

A Semana Mundial do Brincar é uma campanha para a sensibilização da sociedade sobre a importância do brincar na infância. Todos os anos, acontece em torno da data de 28 de maio, consolidada em 1998 como o Dia Internacional do Brincar.

Durante a Semana Mundial do Brincar, a proposta é que qualquer pessoa, coletivo ou organização possa criar e colocar em prática – com autonomia e de acordo com seus interesses, recursos e tipos de públicos – atividades em prol do brincar que envolvam crianças, familiares e educadores. Isso pode acontecer em espaços como praças e parques públicos, escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, centros culturais e teatros municipais, universidades públicas, dentre outros.

Confira a programação:

Terça-feira (23) – 19h – Venha conversar com o Núcleo do Brincar IMRV de Poços de Caldas da ABBri e demais organizadores. (Youtube: @institutomrv4126).

Quinta-feira (25) – 10h – Brincadeira na Escola Municipal Maria Ovidia Junqueira

Quinta-feira (25) – 19h – Apresentação dos coordenadores sobre as atividades e resultados. (Youtube: @institutomrv4126).

Sexta-feira (26) – 14h – Dinâmica de Grupo com jogos e brincadeiras no Asilo Vinhas do Senhor – 3.ª Idade.

Sexta-feira (26) – 19h – Comemoração Nacional Oficial-Todos os núcleos (https://bit.ly/DiaMundialDoBrincar)

(Museu Histórico e Geográfico)

Sábado (27) – 14h – Exposição do Brincar

Sábado (27) – 15h – Projeto Agentes da Paz

com Letícia Loyola

Sábado (27) – 16h – Apresentação do Grupo Vibra Luz

(Museu Histórico e Geográfico)

Domingo (28) – 10h – Exposição Brinquedo Ao Vivo

Domingo (28) – 12 – Dançar Brincando com Silvia Matta Machado (Encerramento).

Informações: (35) 9 99109-4993

ou pelo site: institutomrvalle.com