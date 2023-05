Tina Turner, cantora americana rainha do rock n’ roll, morre aos 83 anos

A cantora Tina Turner morreu nesta quarta-feira aos 83 anos. De acordo com a Sky News, a morte da artista foi confirmada por seu agente.

“Tina Turner, a ‘Rainha do Rock’n Roll’ morreu pacificamente hoje, aos 83 anos, após uma longa doença em sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça. Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo”, diz o comunicado.

Uma mensagem também foi publicada na conta oficial da cantora no Instagram: “É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta”, diz o texto.

Tina Turner nasceu Anna Mae Bullock em 26 de novembro de 1939, em Nutbush, Tennessee, EUA. Ela ficou famosa no final dos anos 60 como vocalista da banda Ike & Tina Turner Revue, mas depois ela se tornou um sucesso mundial como artista solo.

O porta-voz de Tina Turner informou que haverá uma cerimônia fúnebre privada com a presença de amigos próximos e familiares. “Por favor, respeite a privacidade de sua família neste momento difícil”, diz o comunicado.

Tina se tornou uma estrela aos 20 e poucos anos, ao lado do primeiro marido, o músico Ike Turner. Fugiu de uma rotina de abusos e violência doméstica aos 30, retomou a carreira aos 40, fez turnês aos 60 e, agora, descansa enquanto a peça “Tina: The Tina Turner Musical” roda o mundo apresentando sua história.

A cantora nunca se declarou feminista (“me identifico apenas com a minha vida”), mas sua trajetória é constantemente lembrada pelas mulheres como uma vida a ser celebrada. Pela música, pela superação.

Em 2021, a cantora entrou para o quadro das lendas consagradas e homenageadas no famoso Rock & Roll Of Fame. Na ocasião, ela enviou uma mensagem para ser apresentado no evento.

“Como você certamente pode ver pelo meu sorriso radiante: Estou emocionada por agora ser oficialmente introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll como um artista solo. Que honra! Sou grata a tantas pessoas queridas que acreditaram em mim e me apoiaram em minha jornada aqui – especialmente vocês, meus fãs. Continue agitando!Com amor, Tina”, dizia a mensagem.