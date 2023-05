Acidente de trânsito deixa vítima em estado grave em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Nesta quarta-feira (24), por volta das 7h30, um grave acidente de trânsito ocorreu na MGC 267, no km 528, em Poços de Caldas. A Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária, foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com informações obtidas no local, o condutor de um Caminhão Trator SCHACMAN, de cor branca, identificado como L.B.C., um homem de 71 anos, relatou que seguia no sentido crescente da via e reduziu a velocidade para fazer uma conversão à direita. Nesse momento, ele percebeu a colisão em sua traseira provocada por uma motocicleta Honda CG 150 TITAN, de cor prata, conduzida por T.C.S., um homem de 39 anos, que também trafegava no mesmo sentido.

O acidente resultou em uma vítima grave, o condutor da motocicleta, que foi imediatamente encaminhado à Santa Casa de Poços de Caldas para receber atendimento médico adequado.

Após realizar o teste de etilômetro, o condutor do caminhão Trator SCHACMAN foi liberado, uma vez que estava devidamente licenciado e o resultado do teste foi negativo para alcoolemia. Ele não sofreu ferimentos durante o acidente.

A motocicleta envolvida no sinistro foi liberada para o custodiante no local do ocorrido.

O condutor da motocicleta, apesar dos ferimentos sofridos, também realizou o teste de etilômetro na Santa Casa, que apresentou resultado de 0,00mg/l, descartando qualquer indício de consumo de álcool.

O Delegado de plantão optou por dispensar a realização da perícia no local do acidente.

A equipe responsável pelo atendimento da ocorrência foi composta pelos seguintes membros: o veículo policial VP 30442, o Sargento Del Aguila e o Soldado Oliveira.