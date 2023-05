Arraiá de Poços lança nesta quinta edital de patrocínio para empresas locais

Poços de Caldas, MG – A cidade está se preparando para o tão aguardado Arraiá de Poços, uma festa junina que promete agitar a região no próximo mês. Nesta quinta-feira (25), foi divulgado o edital de chamamento público, convidando pessoas jurídicas interessadas em patrocinar o evento.

O patrocínio será realizado por meio do fornecimento de bens e/ou serviços, conforme as cotas descritas no anexo do documento. Para ter sua marca associada ao evento, a empresa patrocinadora terá como contrapartida a exposição de sua logomarca em todo o material de promoção do Arraiá de Poços. É importante ressaltar que todo o material publicitário deverá passar por uma análise e aprovação prévia de uma comissão designada para essa finalidade.

Podem participar da seleção empresas privadas com CNPJ estabelecido no município de Poços de Caldas, desde que legalmente constituídas antes da data de abertura do edital e interessadas em vincular sua imagem ao evento. Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário de inscrição, disponível no link: https://forms.gle/TATzBDa8sART2fGr6, e encaminhá-lo juntamente com a documentação solicitada até às 18h do dia 6 de junho.

O Arraiá de Poços está programado para acontecer de 22 a 25 de junho no Parque Municipal Antonio Molinari. Durante esses dias, o público poderá desfrutar de uma série de shows musicais e desfrutar de diversas tendas com comidas típicas deliciosas. Para obter mais informações sobre o evento e o processo de patrocínio, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3697-2305, das 11h às 17h.