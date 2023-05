Economia de Minas tem extra de quase R＄ 7 bi com décimo terceiro do INSS

Brasília, DF – Minas Gerais se destaca como a segunda Unidade da Federação com o maior número de benefícios antecipados do abono anual da Previdência Social, popularmente conhecido como 13º do INSS. No estado, mais de 3,81 milhões de benefícios estão sendo concedidos, o que representa uma significativa injeção de recursos de R$ 6,9 bilhões repassados pelo Governo Federal. Vale ressaltar que Minas Gerais fica atrás apenas de São Paulo, que possui 7,6 milhões de benefícios antecipados.

O processo de pagamento desses benefícios teve início nesta quinat-feira, dia 25 de maio, para os beneficiários que recebem até um salário mínimo (R$ 1.320), e seguirá até o dia 7 de junho para aqueles que têm direito ao teto da Previdência (R$ 7.507,49). A segunda parcela do abono começará a ser paga no final do mês de junho. Para saber o valor a ser recebido, os beneficiários podem consultar o site ou o aplicativo Meu INSS, disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS.

Essa iniciativa do Governo Federal de antecipar o abono anual da Previdência Social traz benefícios significativos para os beneficiários em Minas Gerais, proporcionando um alívio financeiro e contribuindo para o aquecimento da economia local. É importante que os beneficiários acompanhem as datas de pagamento e utilizem as ferramentas disponíveis para acessar as informações necessárias sobre seus benefícios.