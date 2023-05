Escola Alvino Hoskem de Oliveira recebe jornalista para lançamento de novo livro

Poços de Caldas, MG – No próximo dia 29 de Maio, a Escola Alvino Hoskem de Oliveira terá a honra de receber a jornalista Tânia Mara Matias de Carvalho para o lançamento do livro “Tudo junto e misturado com Belinha, a Mascote da Cultura”. O evento, que ocorrerá a partir das 08h, faz parte da programação de abertura do Projeto Literário da escola.

Além da presença da escritora, o corpo docente da escola e personalidades convidadas participarão do evento, juntamente com os 280 alunos da instituição.

O livro lançado por Tânia Mara Carvalho tem como objetivo resgatar a história das cartas, uma das mais antigas formas de comunicação entre as pessoas. Por meio delas, boa parte da história da humanidade ficou registrada e pode ser contada. A autora mostrará aos leitores as diversas formas de se enviar cartas e se comunicar com os amigos.

“Será uma descoberta para muitas crianças e uma grata lembrança para professoras, que reviverão, por meio dessas correspondências, várias histórias já vividas. Estou muito feliz por ter sido escolhida para fazer o lançamento diretamente com meus leitores e por fazer parte da programação deste projeto. Sinto que nossos objetivos já foram atingidos!”, destacou a escritora Tânia Mara Carvalho. O Projeto Literário da escola tem como objetivo principal estimular o gosto pela leitura, desenvolvendo a curiosidade em aprender sobre escritores brasileiros, suas obras e valorizando o rico repertório literário nacional.

“Ao percebermos que, com a pandemia, os alunos ficaram defasados em relação à leitura e desinteressados em ler livros, nos preocupamos em desenvolver atividades lúdicas e criativas. Por esse motivo, convidamos Tânia Mara para estar presente em nosso evento. Envolveremos todos os alunos do 1º ao 9º ano e, em parceria com a biblioteca Júlio Bonazi, do nosso bairro, proporcionaremos momentos prazerosos de leitura e conhecimentos literários”, afirmou Luciana Maria de Oliveira, Vice-diretora da escola.

A expectativa é que o lançamento do livro e a programação do Projeto Literário despertem o interesse e o amor pela leitura nos alunos, contribuindo para seu desenvolvimento educacional e cultural. A Escola Alvino Hoskem de Oliveira reforça seu compromisso em promover atividades enriquecedoras e inspiradoras para seus estudantes, investindo no poder transformador da literatura.