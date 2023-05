Escola Barra Brava Jiu Jitsu realiza palestras em parceria com organizador de evento

Poços de Caldas, MG – Durante a semana do Dia das Mães, a Escola Barra Brava Jiu Jitsu, sob a liderança do professor Betinho, uniu forças com o organizador de eventos Luiz Elias Junior para realizar uma série de palestras motivacionais sobre os benefícios do Jiu Jitsu. Além disso, o evento contou com uma palestra sobre a importância da segurança nas escolas, ministrada pelo inspetor Robert James da Guarda Municipal, junto com o vereador Wellington Guimarães, reconhecido pelo seu trabalho sério nesse tema.

A iniciativa foi um sucesso e contou com o apoio de diversos parceiros e patrocinadores que contribuíram para a realização do evento. A Escola Barra Brava Jiu Jitsu agradece especialmente à Lila Café, representada pelo diretor Lucas Leandro, como principal patrocinador. Outros apoiadores também foram essenciais, como o Podi Policiamento Digital, Dr. Igor Dechichi, ondontologista esportivo, e a Uol Shop Lan House.

Durante as palestras, os participantes puderam aprender sobre os benefícios físicos, mentais e emocionais que o Jiu Jitsu pode proporcionar. O professor Betinho compartilhou sua experiência e conhecimento, destacando como essa arte marcial pode contribuir para o desenvolvimento pessoal, o aumento da autoconfiança e a melhoria da qualidade de vida.

Além disso, a palestra sobre a importância da segurança nas escolas trouxe reflexões valiosas. O inspetor Robert James e o vereador Wellington Guimarães abordaram questões relacionadas à prevenção e combate à violência, ressaltando a importância de um ambiente seguro para a formação das crianças e jovens.

A Escola Barra Brava Jiu Jitsu e o organizador Luiz Elias Junior expressaram sua gratidão aos demais parceiros que contribuíram para o sucesso do evento. Entre eles, destacam-se a atleta Paula, a supervisora Elidia da CNA, e a gerente comercial Débora.