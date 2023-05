Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta quinta-feira, 25

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 25, é de céu nublado a parcialmente nublado sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 12 graus.

Minas Gerais

Nesta quinta-feira, 25, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável em todas as regiões do estado de Minas Gerais. Contudo, em virtude do efeito da circulação marítima deixa o céu com muitas nuvens e chances de chuvisco na faixa Leste do estado, sobretudo, na divisa com o Espírito Santo.