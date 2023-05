Secretaria de Turismo e dmae divulgam Poços de Caldas em congresso da ABES

Poços de Caldas MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Turismo, em parceria com o DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto), participa na cidade de Belo Horizonte do 32º Congresso da ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, evento que acontece essa semana na capital mineira no Expo Minas, entre os dias 21 a 24.

O Congresso da ABES é considerado o mais importante evento de saneamento e meio ambiente do Brasil, sendo realizado há seis décadas, onde apresenta, reúne, discute, planeja e integra ações para vencer os desafios da universalização do saneamento, visando à proteção do meio, à saúde e ao bem-estar de todas as pessoas, sem exclusão, por meio da participação de grandes especialistas do setor, pesquisadores, profissionais e estudantes, conectando órgãos públicos e privados, empresas e organizações sociais à ciência, pesquisa e inovação tecnológica.

O diretor presidente do DMAE, Paulo César Silva, ressaltou a importância da cidade estar participando de forma ativa do congresso. “Viemos participar desse Congresso, que reúne dezenas de cidades de todo o país, além de comitivas internacionais, não apenas para divulgar as nossas ações de saneamento, mas também o turismo de Poços de Caldas. Além disso, estamos aprendendo muito com a troca de experiências e palestras realizadas durante todo o dia. Importante lembrar que durante o Congresso da ABES, são realizadas palestras e treinamentos, por isso fiz questão de trazer alguns colaboradores da nossa equipe técnica, para estarem atualizados com o que existe de mais moderno no mercado de saneamento, e levar esse conhecimento para ser aplicado de forma efetiva no DMAE”, salientou Paulo César Silva.

O diretor de Turismo Hugo Rego, também está participando do Congresso divulgando a cidade e visitando stands para convidar as empresas e cidades participantes para que em setembro próximo estejam no 51º CNSA -Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE a ser realizado de 18 a 22 de setembro, no Cenacom, como parte integrando as comemorações pelos 150 anos de Poços de Caldas.

“Estamos aproveitando o Congresso da ABES para divulgar o turismo de Poços de Caldas, haja vista que os participantes deste evento são o mesmo público que estaremos recebendo no município quando da realização do 51º Congresso Nacional de Saneamento, a ser realizado pela ASSEMAE, em setembro deste ano, onde são esperados a visita de 5.000 participantes. E estamos em Belo Horizonte já divulgando os atrativos turísticos, bem como o trade do setor como hotéis, bares e restaurantes, além disso, será um evento oportuno para reforçar a cidade como referência em receber grandes eventos corporativos”, comentou Hugo Rego.

O presidente da ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Alceu Guérios Bittencourt, afirmou que o congresso superou as expectativas da organização e aproveitou para reforçar a parceria entre ABES com a ASSEMAE para a realização do 51º Congresso Nacional de Saneamento em Poços de Caldas. “O congresso deste ano aqui em Belo Horizonte superou todas as expectativas, realmente eu não havia visto um congresso tão grande como este. Agradeço a diretoria da ASSEMAE que nos ajudou muito, trazendo para o evento vários municípios, e este congresso serviu inclusive para estreitar a relação entre as duas entidades. Aproveito para reforçar que estaremos nos empenhando com ASSEMAE para que o evento em Poços de Caldas seja tão grande como este”, enfatizou o presidente da ABES.

Participam também do 32º Congresso da ABES, Rodopiano Marques Evangelista, engenheiro do DMAE e presidente da ASSEMAE, os servidores da autarquia, Douglas Daltro de Sá (supervisor do SAA1), João Batista de Paula (supervisor de manutenção e expansão), Adriana Ramirez (supervisora do SPC2) e Amanda Souto Valim (engenheira química), além do presidente do DMAE Paulo César Silva, e do diretor de Turismo Hugo Rego.

51º CNSA -Congresso

Nacional de Saneamento da ASSEMAE

Conforme o presidente da ASSEMAE, Rodopiano Marques Evangelista o mês de setembro foi escolhido como data de realização do congresso de saneamento, pois coincide com o aniversário do DMAE, e também da ASSEMAE, que estarão comemorando as datas festivas recebendo em Poços de Caldas os congressistas de todo o Brasil. A expectativa da organização é de que o evento atraia aproximadamente entre 3 a 5 mil pessoas para a cidade, que possui vasta rede hoteleira, diversos atrativos turísticos e se destaca por suas águas termais.

A cidade de Ituiutaba é presença garantida no 51º CNSA. Na foto, Rodopiano Marques Evangelista (presidente da ASSEMAE), Paulo César Silva (DMAE), Hugo Rego (Secretaria de Turismo), e a direita na foto a secretária de Obras e Serviços Públicos de Ituiutaba, Letícia de Castro Fernandes Garcia.

A cidade já sediou o congresso, em 2015, quando atraiu 3 mil congressistas e movimentou cerca de R$ 4 milhões no setor de turismo em cinco dias de evento. “O congresso da Assemae traz, além de dividendos para o município, um acervo técnico de discussões ao nível nacional e internacional de assuntos de toda questão de infraestrutura do Brasil. Trabalhamos os temas: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Aguardamos a presença de autoridades dos governos federal e estadual para as discussões acerca de temas relevantes para o país e, paralelamente a isso, teremos a feira nacional do setor, com expositores nacionais e internacionais”, ressalta Rodopiano.

Poços de Caldas

Uma das mais belas estâncias hidrominerais do país, conhecida como a “Cidade das Águas”, Poços de Caldas está distante 169 quilômetros de Campinas, 260 quilômetros de São Paulo e 468 quilômetros de Belo Horizonte, capital do Estado.

O turismo é o destaque do município graças à fama internacional de suas fontes de águas termais e minerais, utilizadas em diversas terapias, além da produção de doces artesanais e objetos decorativos de vidro murano. A cidade oferece aos seus moradores 100% de água tratada e 100% no tratamento de esgoto coletado, tendo o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) como uma das referências no setor de saneamento no país.