Show das Princesas chega ao Partage Shopping Poços de Caldas neste domingo

Poços de Caldas, MG – Preparem-se para um encontro mágico neste domingo, dia 28 de maio, no Partage Shopping Poços de Caldas. Rapunzel, Elsa, Anna, Jasmine e Moana, as princesas mais amadas dos contos de fadas, estarão reunidas para um espetáculo inesquecível: o Show das Princesas.

O teatro musical gratuito promete encantar crianças e adultos com suas histórias fascinantes. A partir das 16 horas, na praça de alimentação, o público poderá se deleitar com um show interativo, repleto de ensinamentos valiosos para a garotada.

Dennison Coelho, superintendente do Partage Shopping Poços de Caldas, destaca a importância desse espetáculo único. Ele ressalta que cada uma das princesas irá compartilhar valiosos ensinamentos, proporcionando um momento mágico para todas as crianças presentes.

Portanto, não percam a oportunidade de se encantar com o Show das Princesas. No domingo, 28 de maio, às 16 horas, na praça de alimentação do Partage Shopping Poços de Caldas, preparem-se para uma tarde cheia de magia e diversão. Todos estão convidados a vivenciar esse momento especial e eternizar memórias encantadoras ao lado das princesas mais adoradas de todos os tempos.