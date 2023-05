1º Festival das Cervejas Vulcânicas acontece em Poços de 25 a 28 de maio

Poços de Caldas, MG – No último dia 15 de maio, o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo sancionou a lei que cria o Dia da Cerveja Artesanal Poços-caldense. A data será comemorada sempre na última sexta-feira do mês de maio. Para celebrar criação da data, a Liga das Cervejarias Vulcânicas criou o Festival das Cervejas Vulcânicas, que terá sua primeira edição do dia 25 ao dia 28 deste mês, no Parque José Affonso Junqueira com apoio da Prefeitura de Poços de Caldas.

“A gente conseguiu recentemente, aprovação do Dia Municipal da Cerveja Artesanal. Na última sexta-feira do mês de maio a gente fez propositalmente de uma forma móvel para poder favorecer o turismo, bares, restaurantes, o pessoal de eventos, a gente fez para ser na última sexta-feira do mês de maio, que esse ano cai no dia 26. E para coroar a data a gente está inaugurando o Festival das Cervejas Vulcânicas, é o primeiro festival que e a gente tá fazendo no intuito de ter só cervejarias associadas à Liga das Cervejarias Vulcânicas, explica Marcelo Gonçalves, presidente da Liga das Cervejarias Vulcânicas.

O nome da Liga e do festival está diretamente relacionado ao fato de que Poços de Caldas está situada em uma caldeira Vulcânica o que influência diretamente na água da região e faz com que cervejas artesanais produzidas no local sejam únicas.

A Liga das Cervejarias Vulcânicas foi criada em 2021 e durante esse tempo de existência já contribuiu para a cidade com mais de R$ 2 milhões anuais em impostos, além de mais de 250 toneladas de resíduos de produção, repassadas para pequenos produtores locais. Também foram gerados mais 600 empregos diretos e indiretos.

O festival contará com 11 cervejarias que proporcionaram a possibilidade de degustação de mais de 100 rótulos de cervejas, também haverá muita gastronomia regional para ser apreciada e atracões culturais que poderão ser contempladas. “É um festival completo, a gente tem 10 atrações diferentes que vão acontecer de quinta a domingo, variando o estilo musical, com bandas da região e de fora também, são bandas de peso na região. E todas as estações de comida terá um viés mineiro”, comenta Marcelo Gonçalves.

O festival também terá um “chopômetro” que terá como meta 40 mil copos vendidos para que uma porcentagem da arrecadação do evento seja revertida em repasse para a ADEFIP – Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas.

As cervejarias que estarão presentes 1.º Festival das Cervejas Vulcânicas: La Madre, Bones, Bricks, Gonçalves, Gorillaz, Hill Beer, Led, Passopreto, Porcaria, Virtus e Ziel.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

25/05

18h – Lagunaz

20h30 – Lithium Tributo à Amy Winehouse

26/05

18h – Lagunaz

20h30 – U2 Cronos

27/05

12h – Lagunaz

15h – Orpheus

18h – Genes Recessivos

20h30 – Alice não mora mais aqui

28/05

12h – Lagunaz

15h – Samba do Vô

18h – Candiera

20h30 – Tiny House Band (Tributo à Tim Maia)