Incêndio em veículo é controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG- O Corpo de Bombeiros Militar de Poços de Caldas foi acionado na noite de ontem para atender a um incêndio em um veículo na Avenida Alcoa, no bairro Jardim Daniele. O chamado ocorreu por volta das 21h38 e felizmente não houve vítimas no incidente.

Ao chegar ao local, a equipe de bombeiros deparou-se com um veículo da marca Citroen (placa DUI 5770) em chamas dentro de um pátio credenciado pelo DETRAN. O automóvel estava próximo a outros dois veículos, um Golf (placa GPE 9039) e um Peugeot (placa HNO 3316). Os bombeiros prontamente estacionaram a viatura a uma distância segura e equiparam-se com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários.

Utilizando uma mangueira de 2¹/², um divisor e duas mangueiras de 1¹/², foi montada uma linha de ataque para combater as chamas. O método escolhido foi o ataque envolvente, que permitiu uma rápida atuação no controle do incêndio. Apesar dos esforços dos bombeiros, o veículo Citroen foi completamente consumido pelo fogo, restando apenas as partes metálicas.

No entanto, a ação rápida dos bombeiros evitou que as chamas se alastrassem para os veículos vizinhos. O Golf teve danos na lataria, enquanto o Peugeot teve a lataria, as calhas e o retrovisor danificados devido ao incêndio.

A Guarda Municipal esteve presente no local e ficou responsável por registrar a ocorrência e acionar a perícia para investigar as causas do incidente. A orientação foi dada ao proprietário do veículo incendiado de que o boletim de ocorrência poderia ser retirado pessoalmente na sede da 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros ou através do site oficial do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, caso necessário.

Após a conclusão da ocorrência, a equipe de bombeiros retornou à sede da 1ª Companhia Independente para dar continuidade ao plantão. As investigações sobre as causas do incêndio no veículo serão realizadas pela perícia, a fim de determinar as circunstâncias exatas do ocorrido.