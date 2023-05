Indústria da construção cresce e Minas Gerais e ultrapassa Rio de Janeiro

Belo Horizonte, MG – De acordo com os resultados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção – PAIC, Minas Gerais alcançou uma posição de destaque no setor da construção no Sudeste do Brasil. No período entre 2012 e 2021, o estado superou o Rio de Janeiro, assumindo a segunda colocação em termos de valor de incorporações, obras e/ou serviços da construção. A liderança nesse aspecto ainda pertence ao estado de São Paulo.

Um dado interessante revelado pela PAIC é que nos últimos 10 anos, Minas Gerais foi o estado que mais avançou em termos de valor das incorporações, obras e/ou serviços da construção na região do Sudeste. Isso demonstra um crescimento significativo e uma importância cada vez maior do setor para a economia local.

No entanto, apesar desses avanços no setor da construção, é importante destacar que o salário médio em Minas Gerais é o terceiro pior no Sudeste, quando considerado em salários-mínimos. Com um valor médio de 2,3 salários-mínimos, o estado fica atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, que possuem um salário médio de 2,5 salários-mínimos. No entanto, é válido ressaltar que o salário médio de Minas Gerais ainda está acima da média nacional, que é de 2,1 salários-mínimos.

Esses dados evidenciam um cenário complexo em Minas Gerais, no qual o setor da construção tem demonstrado um crescimento expressivo, impulsionando a economia do estado. No entanto, é necessário um olhar atento para a questão salarial, buscando melhorias e equidade para os trabalhadores da construção civil, visando um desenvolvimento mais justo e sustentável para a região.