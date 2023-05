Motociclista é atendido pelo SAMU após sofrer acidente na Cascatinha

Poços de Caldas, MG – Ocorreu um acidente na manhã desta sexta-feira, 26/05, na Rua Oswaldo Cruz, na região da Cascatinha, em Poços de Caldas. Um motociclista ficou ferido e precisou de atendimento médico de urgência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar assistência no local.

No momento, não temos informações detalhadas sobre o estado de saúde do motociclista. Ele foi prontamente encaminhado para receber cuidados médicos adequados. Durante o atendimento à vítima, o trânsito na via precisou ser interrompido, causando uma interrupção do tráfego na região.

Esta matéria será atualizada assim que disponibilizado mais informações.

Fotos: Jornal Mantiqueira