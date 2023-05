Palestras nas escolas abordam abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes

Poços de Caldas, MG – “Precisamos dar visibilidade a este assunto porque sabemos que falar de sexo é um grande tabu. Só 10% das pessoas que sofrem algum tipo de violência conseguem fazer a denúncia. Os números são altíssimos no Brasil e no nosso município também temos muitos casos, foram mais de 50 no ano passado. Precisamos entender que toda a sociedade é responsável por garantir que todas as crianças e adolescentes tenham uma infância feliz e protegida”. A fala contundente da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ana Maria Lobo, alerta para a importância da Campanha Maio Laranja e do 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Para fortalecer as ações de mobilização, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar da Região Centro-Leste realizaram uma série de palestras para escolas da rede pública, voltadas para os alunos do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) para trazer orientações sobre o que é e o que significa o 18 de maio, porque a data foi criada e, principalmente, para mostrar que os direitos deles não podem ser violados. “Os estudantes precisam entender o que é abuso, o que é exploração, que isso não pode ser aceito e precisa ser denunciado”, completa Ana Maria Lobo.

A campanha “Maio Laranja” visa combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e incentivar as denúncias, que podem ser feitas por qualquer pessoa. A intenção é chamar a atenção sobre o tema durante todo o mês. As ações de mobilização foram realizadas nas escolas municipais Antônio Sérgio Teixeira, Professora Edyr Frayha, José Rafael dos Santos Netto, Mariquinhas Brochado e Júlio Bonazzi.

“A recepção nas escolas foi muito boa e serviu também para quebrar o tabu sobre o trabalho do Conselho Tutelar, que é visto com um órgão repressor. Pudemos explicar que nossa atuação visa garantir o direito das crianças e adolescentes. A grande maioria não conhecia a campanha Maio Laranja e pudemos explicar sobre o 18 de maio. Os estudantes foram muito participativos e fizeram perguntas pertinentes ao tema, foi muito legal”, destaca a conselheira tutelar, Patrícia Sementille Vieira Barreto.

A violência sexual pode ocorrer tanto por meio do abuso sexual dentro e fora da família como da exploração sexual. Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, por estarem vulneráveis, se tornam mercadorias e assim são utilizadas nas modalidades de exploração sexual como: tráfico, pornografia, contexto da prostituição e exploração sexual no turismo.

Como denunciar:

CONSELHO TUTELAR

O Conselho Tutelar é acionado por meio de denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes, atuando também em ações de prevenção à violência sexual. Em Poços de Caldas, são dois Conselhos Tutelares, divididos regionalmente.

Telefone: 3697-2185 e 37120726

DISQUE 100

(ligação gratuita)

Denúncias anônimas podem ser feitas também pelo DISQUE 100, que funciona 24 horas, inclusive aos finais de semana e feriados.

DISQUE 190

Está presenciando ou escutando alguma situação que possa se configurar como violação dos direitos de uma criança ou de um adolescente e precisa interromper a situação naquele momento? Em caso afirmativo, acione a Polícia Militar imediatamente pelo telefone 190!