Polícia Militar prende foragido da Justiça que estava na Av. João Pinheiro

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira, dia 25 de maio, a equipe da Polícia Militar, por volta das 14:00 horas, recebeu informações sobre um indivíduo foragido da justiça, que se encontrava na Avenida João Pinheiro.

Segundo os relatos obtidos, o fugitivo era oriundo do estado de São Paulo e havia um mandado de prisão em seu nome, emitido pela cidade de São Sebastião da Grama. As autoridades policiais prontamente responderam a essas informações, direcionando-se ao local indicado.

A equipe da Polícia Militar realizou um deslocamento até a Avenida João Pinheiro e, após uma busca, localizou e deteve o indivíduo procurado. Foi informado a ele sobre a existência do mandado de prisão, que havia sido expedido pelo Juiz de Direito da Vara Única do Foro de São Sebastião da Grama, no estado de São Paulo.

Diante da gravidade da situação e em cumprimento às normas legais, o foragido da justiça, identificado como E.C.A., de 33 anos, foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento para os devidos procedimentos médicos e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.