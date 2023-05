Polícia Militar prende traficante e recupera motocicleta furtada em Operação na zona leste

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar, em resposta a denúncias da comunidade, realizou uma operação na Travessa Fernão Dias, na zona leste da cidade, com o objetivo de combater o tráfico de drogas. As equipes de Radiopatrulhamento Tático Móvel e Rocca estiveram envolvidas na ação, que resultou na prisão de um traficante e na recuperação de uma motocicleta furtada.

Com base nas informações fornecidas pela população local, os policiais traçaram um plano estratégico para cercar, conter e abordar os suspeitos na região. Durante a operação, um menor de idade identificado como G. H. F. S, de 15 anos, foi abordado na Rua Urussuaí. Em sua posse, os policiais encontraram 1 tablete e 1 bucha de maconha, além de uma quantia em dinheiro.

Além da apreensão de drogas e dinheiro ilícitos, os policiais conseguiram recuperar uma motocicleta XRE 300, que havia sido furtada ou roubada no estado de São Paulo. A ação rápida e eficiente da Polícia Militar resultou na prisão do traficante e na devolução do veículo ao seu legítimo proprietário.

A ação da polícia foi elogiada pela comunidade, que se sentiu amparada e valorizada diante do combate ao tráfico de drogas na região. A Polícia Militar reforça seu compromisso em atuar de forma incisiva contra a criminalidade, visando à segurança e ao bem-estar da população.

O menor apreendido, juntamente com as drogas e a motocicleta recuperada, foi encaminhado à autoridade policial competente para as devidas providências legais.