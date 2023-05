Polícia Rodoviária Federal prende motorista que fugiu de fiscalização na Zona Leste

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta sexta-feira, dia 26, um indivíduo foi detido após uma perseguição policial na zona Leste de Poços de Caldas. Durante uma operação de fiscalização de rotina, em prol da campanha Maio Amarelo, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal solicitou que um veículo parasse. No entanto, o motorista desobedeceu à ordem e empreendeu fuga, desencadeando uma perseguição que envolveu diversas manobras perigosas por parte do veículo suspeito.

Durante o acompanhamento tático, o carro adentrou o bairro Parque Pinheiros, onde o condutor realizou manobras arriscadas, colocando em perigo a vida dos pedestres. Além disso, houve quase colisões com outros veículos na mesma região, antes de retornar pela Avenida Wenceslau Braz em direção ao centro da cidade. Ao longo do trajeto, o motorista acabou colidindo com alguns veículos.

Próximo a um posto de gasolina, o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista. Com o apoio do helicóptero da Polícia Militar e outros policiais, os agentes conseguiram alcançá-lo e efetuaram sua prisão. Após a detenção, constatou-se que o motorista, um residente de Poços de Caldas, apresentava sinais de embriaguez. Ele admitiu ter consumido bebidas alcoólicas e justificou sua fuga com base em dois motivos: estar embriagado e o veículo possuir licenciamento vencido desde 2021. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou um resultado de 0,76 mg/L de álcool em seu organismo. O automóvel foi apreendido e o condutor foi conduzido posteriormente à delegacia.

Foto: Rede Social