Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta sexta-feira, 26

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 26, é de céu nublado a parcialmente nublado sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 12 graus.

Minas Gerais

Nesta sexta-feira, 26, o predomínio de um sistema de alta pressão atmosférica sobre a região Central do país deixa o tempo estável em Minas Gerais. O fluxo de umidade que chega do oceano Atlântico Sul mantém o Leste mineiro com maior quantidade de nuvens e há previsão de chuva leve ou chuvisco ocasional. As temperaturas ficam estáveis em Minas Gerais nos próximos dias.