Procon faz monitoramento de preços dos combustíveis e do gás de cozinha

Poços de Caldas, MG – O Procon Poços de Caldas realizou recentemente um monitoramento minucioso dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis na cidade. Essa iniciativa foi resultado de um pedido do governo federal, que solicitou ao órgão de defesa do consumidor que acompanhasse de perto os reajustes aplicados pelos postos de combustíveis e distribuidores de gás após uma alteração nos critérios de reajuste estabelecidos pela Petrobras.

Essa ação do PROCON Poços de Caldas tem como objetivo principal garantir a transparência e a justiça nos preços cobrados pelos produtos essenciais no município. Com a mudança nos critérios de reajustes promovida pela Petrobras, é fundamental que os consumidores sejam protegidos de possíveis abusos e variações injustificadas nos valores praticados.

Durante o monitoramento, o PROCON Poços de Caldas coletou dados detalhados sobre os preços do gás de cozinha e dos combustíveis em diferentes estabelecimentos da cidade. Essas informações são essenciais para identificar eventuais irregularidades, como aumentos abusivos ou práticas anticoncorrenciais por parte dos postos de combustíveis e distribuidores de gás.

Com base nos resultados desse monitoramento, o PROCON Poços de Caldas poderá adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos dos consumidores. Isso pode envolver a abertura de processos administrativos, aplicação de multas ou outras sanções, caso sejam identificadas práticas irregulares por parte dos estabelecimentos monitorados.

Veja os preços praticados na cidade