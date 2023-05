Basquete da Caldense conquista medalha de ouro na final da Olimpíada dos Trabalhadores

Poços de Caldas, MG – A equipe de basquete da Caldense brilhou em quadra nesta sexta-feira (26) ao disputar a grande final da modalidade na Olimpíada dos Trabalhadores contra os colaboradores do Monreale Resort, no Ginásio Dr. Ronaldo Junqueira.

Desde o início da partida, a Veterana demonstrou um domínio absoluto do jogo, impondo seu ritmo e mostrando toda a sua habilidade. Com jogadas envolventes e lances plásticos, a equipe da Caldense encantou o público presente e conquistou a tão almejada medalha de ouro.

O placar final refletiu a superioridade da Caldense em quadra, com um resultado expressivo de 94 a 29 a seu favor.

Atletismo e ciclismo agitam a Olimtra no fim de semana

Neste sábado (27) acontecem as provas de atletismo da 43ª Olimpíada dos Trabalhadores. Atletas das empresas locais vão disputar diversas modalidades, no masculino e feminino, a partir das 8h30 na Pista de Atletismo Municipal, localizada na zona oeste.

Haverá provas de 5 mil metros rasos, salto em altura, salto em extensão, arremesso de peso, 100 metros rasos, 200 metros, 400 metros, 4 x100 e 4 x 400.

No domingo (28), é a vez do ciclismo masculino e feminino. A largada é as 9h, em frente ao ginásio poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves. A prova terá 40 minutos e depois duas voltas finais. O percurso será pela avenida Mansur Frayha, sentido Bortolan, com retorno ao ginásio. E na segunda e na terça-feira (29 e 30), acontecem as últimas partidas de handebol masculino e feminino, a partir das 19h30, na Caldense. A Olimtra é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.