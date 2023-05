CT Athenas, de Poços de Caldas, conquista o título da Taça Band 2023 na categoria sub-9

Poços de Caldas, MG – O CT Athenas representa com orgulho a cidade de Poços de Caldas e o estado de Minas Gerais ao conquistar o título do torneio Taça Band 2023 na categoria sub 9. A competição, disputada na cidade de Paulínia, SP, é reconhecida pela tradição e pela presença de equipes de alta qualidade, principalmente do estado de São Paulo.

O elenco do CT Athenas contou com os seguintes talentosos atletas: Davi Bacilli de Jesus, Eduardo Ferreira Malvarino, Enzo Flora Granato, Enzo Gabriel Cava Dias, João Emanuel Villela Frison, João Pedro Silva Vieira, Lorenzo Marcon de Oliveira, Miguel Paina de Melo, Nicolas Cândido Natal, Pedro Henrique Facincani Bandeira de Carvalho e Rafael Eduardo Da Silva Moran.

A equipe iniciou a primeira fase com três partidas, conquistando duas vitórias. O placar de 4 a 3 contra a equipe CBF School e de 2 a 0 contra o Vila Mercedes mostraram o bom desempenho do CT Athenas. Apesar da derrota por 1 a 0 para o time Camisa 10, a equipe demonstrou um bom jogo.

Ao longo da competição, o CT Athenas foi se destacando e se fortalecendo, chegando com força para a fase eliminatória. Nas oitavas de final, enfrentou novamente o Camisa 10 e venceu por 2 a 1, garantindo sua vaga nas quartas de final. O próximo desafio foi contra a escolinha Jonathan Cafu, uma equipe que tinha a melhor campanha até então. Nessa partida emocionante, o CT Athenas buscou um empate impressionante de 3 a 3, mostrando muito futebol, garra e determinação. A decisão foi para os pênaltis, e o CT Athenas se classificou para a semifinal.

No confronto das semifinais contra o Corinthians de Sumaré, a equipe mostrou novamente seu caráter e poder de reação. Virando o jogo por duas vezes, venceu por 4 a 3 e garantiu sua vaga na final para disputar o tão sonhado título contra a equipe AT5.

A final foi um jogo duro, com muita marcação e luta por espaço. O CT Athenas saiu atrás no placar, perdendo por 1 a 0, mesmo sendo superior ao adversário na partida. Porém, no segundo tempo, conseguiu o empate em 1 a 1. A decisão do título foi para os pênaltis, e o CT Athenas se consagrou campeão com uma vitória por 3 a 2. A comemoração foi intensa e repleta de alegria!

O CT Athenas se tornou motivo de muito orgulho para todos os envolvidos, desde a comissão técnica, composta por Jonatas e Gustavo, que realizaram um excelente trabalho e lideraram a equipe de forma brilhante, até os familiares, que se uniram e demonstraram comprometimento total ao apoiar a jornada dos jovens atletas.

Prefeito

Ontem a equipe esteve no gabinete do prefeito Sérgio Azevedo onde foram recebidos pelo chefe do Executivo, além do secretário de Esport4s Pelezinho, o secretário José Benedito Damião e o vereador Paulista.