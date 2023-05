Detran-MG admite dificuldades para o início da terceirização de vistorias em Minas

Belo Horizonte, MG – Durante um evento que reuniu mais de 800 empresários e autoridades governamentais na quinta-feira (25), o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) admitiu ter dificuldades financeiras para concluir o processo. No III Encontro das Empresas de Vistoria, o diretor do Detran-MG expressou sua perplexidade com a paralisação do projeto. No entanto, após mais de um ano de investimentos e já próximo ao fim do processo de credenciamento, muitos empresários estão desistindo ou se endividando enquanto veem o sonho da terceirização perder a perspectiva.

Atualmente, o Detran-MG é responsável pela atividade de vistoria veicular no estado, mas o processo de credenciamento de empresas para terceirizar o serviço começou no ano passado. Além de tornar o serviço mais rápido, com menos burocracia e sem sobrecarregar o cidadão, os valores foram tabelados pelo governo de Minas, o objetivo é realocar os policiais civis que atualmente realizam as vistorias para a investigação criminal. A operação das empresas deveria ter começado em abril, mas o projeto travou nas etapas finais, com as próximas agendas sendo canceladas.

Durante o evento, a sensação geral foi de desânimo. “O representante do governo literalmente pediu desculpas. Ele olhou para 80% dos empresários de empresas de vistoria e admitiu que o governo está enfrentando problemas financeiros para manter o projeto”, relata Natália Cazarini, presidente do Sindicato das Empresas de Vistorias de Identificação Veicular e Motores (Sindev-MG). Quem representou o governo de Minas no evento foi o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Guilherme da Cunha, que também é coautor do projeto. Ele reconheceu as dificuldades relacionadas à implementação do serviço. “Temos um aumento de despesas para o estado, mas não queremos que isso se reflita em um aumento de despesas para o cidadão. Estamos trabalhando para resolver os problemas tecnológicos e de financiamento”, afirma.

A presidente do sindicato acredita que o projeto se baseou em uma portaria detalhada, com preços tabelados para o serviço, e, portanto, não deveria haver problemas de pagamento. “O processo de pagamento de impostos seguirá o mesmo, apenas para aqueles que possuem veículos. O cidadão pagará o mesmo valor. Portanto, os recursos deveriam estar garantidos”, reclama Natália Cazarini.

Foto: Divulgação Detran-MG